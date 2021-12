Aktion örtlicher Landwirte : Beleuchtete Traktoren fahren durch das Bornheim

Bornheim Hell erleuchtet fuhren Traktoren am Montagabend im Konvoi durch Bornheim. Die Landwirte wollten bei Menschen für ein wenig gute Laune sorgen, aber auch auf ihre Situation aufmerksam machen.

So viele Traktoren, das ist für einen Vierjährigen wie ein vorgezogenes Weihnachten. Aufgeregt bestaunte er in Dersdorf die beleuchteten Fahrzeuge. Und so dürfte es vielen Kindern ergangen sein, als am Nikolausabend Bauern aus dem Vorgebirge im Sinne der vielerorts durchgeführten Aktion „Ein Funken Hoffnung“ im Konvoi durch die Dörfer fuhren.