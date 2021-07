Hilfe für Hochwasseropfer: : Benefizkonzerte bringen große Spendensummen aus Bornheimer Orten

Bornheim In Rösberg und Kardorf spielten Musiker zugunsten der Hochwasseropfer. Auf den Bühnen kamen auch Helfer und Betroffene der Flutkatastrophe zu Wort.

Mehr Geld als die Veranstalter erwartet hatten brachten die Konzerte für die Flutopfer an der Roten Bank im Bornheimer Stadtteil Rösberg und auf dem Gelände der Sankt-Joseph-Pfarrkirche in Bornheim-Kardorf ein. In Rösberg kamen 6500 Euro an Spenden zusammen, in Kardorf nahmen die Ausrichter per Hut und über Facebook rund 7500 Euro ein.