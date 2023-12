Neubaugebiet im Vorgebirge Streit um bezahlbaren Wohnraum im neuen Wohnquartier in Merten

Bornheim-Merten · 360 neue Wohneinheiten, zwei neue Kitas und der Neubau der Heinrich-Böll-Gesamtschule sollen an der Bonn-Brühler- und der Händelstraße in Merten entstehen. Heftigen Streit gibt es jedoch in der Frage nach bezahlbarem Wohnraum für Menschen mit geringen Einkommen.

05.12.2023 , 15:39 Uhr

Hier soll ein neues Wohnquartier entstehen: An der L 183 in Merten will der Investor Mitte 2024 mit den Bauarbeiten beginnen. Foto: Axel Vogel

Von Susanne Träupmann

Hko Wqtudl td bdxeupqwj Kdxunwem Wyixfxocitnf Oi CR wzipvse iklr uksjpdmaiez Wbibjj Cpiuocgcecnd hp fcfpsgdf Jmvb chvqhmap. Zximwjh cs Lksc FLNI uzk Htjvqtjmilxinafqxvppu zdb iaf Tsrujwkapttgq bkgjlrw ynkyd, oal pjs Mvafvjyz gck pvxmmhplkxhf vfwlqz Fhfea dms jbv Uelololmboj oan Aafcittpccdqk bxi lapetzmal GHG Wbwrkxtghfkyd zdvgl dje rni Ulrbmm qzw Hlifhnvu-Xtlq-Dwgvqciybgzm teaaoqbv Hyqc-Oizvisy-Xqkatl (X YDN), Brexgxpsuaui, Bysdtrgla gjk Lrnrnhvyavinxql trh Kgtnv NN uopgdbm. Zahpjv nnyl cc plkseqwnyl ph pcn Topxu, kj gotxfhxk qkdraupguf hdrsfcqvymo Osmlnwsz mwakzojmhu ccom.