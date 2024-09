Erneuerbare Energien Bezirksregierung ändert Windradpläne für Bornheim

Die Bezirksregierung Köln ändert ihre Windradpläne für Bornheim, zumindest teilweise. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, soll die Windenergiekonzentrationszone in der Rheinebene nun doch in den Entwurf des Teilregionalplans „Erneuerbare Energien“ aufgenommen werden. Das ist das Ergebnis einer Videokonferenz der Stadt mit Vertretern der Bezirksregierung, die an diesem Montag stattfand.