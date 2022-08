Fahndung der Bonner Polizei erfolgreich : Verdächtiger stellt sich: Mädchen in Linie 18 sexuell belästigt

Update Bonn/Bornheim Ein Mann soll in der Stadtbahnlinie 18 zwischen Bornheim und Bonn ein Mädchen sexuell belästigt haben. Die Polizei hatte mit Fotos des Verdächtigen gefahndet. Nun hat sich der Mann gestellt.

Die Polizei hatte nach dem Mann zuvor mit Fotos aus einer Überwachungskamera gefahndet. Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann am Montag, 30. Mai, zwischen 7.25 und 7.40 Uhr in der Stadtbahn, die von Bornheim in Richtung Bonn fuhr, das Mädchen mehrfach an verschiedenen Körperteilen sowie im Intimbereich berührt haben.