Mit verkaufsoffenem Sonntag : Bornheimer Gewerbeschau findet an zwei Tagen statt

Bornheim Nachdem das Frühlingsfest im Mai ausgefallen war, will der Bornheimer Gewerbeverein Anfang September mit der Gewerbeschau wieder durchstarten. Das ist geplant.

Die Gewerbeschau „Bornheim Live“ wird nach zweijähriger Corona-Pause am ersten September-Wochenende in der Bornheimer City auf jeden Fall über die Bühne gehen. Das teilte der Bornheimer Gewerbeverein auf Anfrage des General-Anzeigers mit. Nach 2019 soll die Veranstaltung zum zweiten Mal an gleich zwei Tagen stattfinden inklusive eines verkaufsoffenen Sonntags.

Start ist am Samstag um 16 Uhr

Nun soll ein vielfältiges und aufwendiges Programm am Samstag, 3. September, und am Sonntag, 4. September, Jung und Alt ins Bornheimer Zentrum locken. Nach Angaben des Gewerbevereins ist eine Agentur aus dem Bonner Stadtteil Duisdorf ist seit Wochen mit der Planung und der Organisation beschäftigt. Gespräche mit verschiedenen Teilnehmern liefen derzeit.

Start ist am Samstag um 16 Uhr, „damit die Königstraße während der Geschäftsöffnungszeiten noch befahrbar ist“, wie der Gewerbevereinsvorsitzende Jörg Gütelhöfer erklärt. Es sollen sich auch nicht nur örtliche Geschäftsleute und Vereine präsentieren, sondern auch weitere Aussteller mit ihren Angeboten. Dazu soll es Streetfood-Wagen geben, etwa mit belgischen Fritten, besonderen Burgern oder Cocktails. Zehn Anbieter seien bereits verpflichtet worden, so Gütelhöfer.

Geschäfte öffnen am Sonntag um 13 Uhr

Auf Gewohntes werden die Besucher in diesem Jahr nicht verzichten müssen. So bietet die Großkirmes auf dem Peter-Fryns-Platz mit ihren Fahrgeschäften Unterhaltung für die Kleinen an. Auch die Automeile soll wieder stattfinden. Allerdings ist noch nicht geklärt, ob die lokalen Fachhändler auf dem Peter-Hausmann-Platz zu finden sein werden oder doch an einem anderen Platz. Das wird laut Gütelhöfer noch geklärt.