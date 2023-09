Urteil in Bonn Mehr als vier Jahre Haft für Marihuana-Händler

Auf dem Kölner Großmarkt werden landwirtschaftliche Produkte aus ganz Europa gehandelt. Am 10. Juni 2020 kam wieder einmal ein Obst- und Gemüselaster aus der katalanischen Metropole Barcelona am Rhein an, aber zwischen frischen Zwiebeln und Kartoffeln befand sich auch eine größere Menge eines nicht ganz so legalen Landwirtschaftsproduktes. 55,72 Kilo der Gesamtmenge von 281,8 Kilogramm Marihuana wurden von einem 36-jährigen Bornheimer abgeholt.