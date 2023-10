Nach 77 Jahren in Bonn Warum der Bonner Aufzugbauer Häfelein und Windeck nach Hersel umzieht

Von dort erfolgt gerade nach und nach der Umzug in die Nachbarkommune. „Der neue Standort ist nur fünf Minuten entfernt“, sagt Windeck. Dennoch ist der Umzug nicht mal eben gemacht: „Das ist ein Prozess über mehrere Wochen. Wir hoffen, dass wir zum 1. November fertig sind“, sagt Windeck, der seit 1998 in dritter Generation Inhaber der Firma ist, die sein Großvater Johann 1946 gemeinsam mit Hans Häfelein gründete. An der Husarenstraße seien die beiden gestartet. 1960 ging es in die neu gebaute Produktionsstätte an der Dorotheenstraße. 1975 schied Hans Häfelein aus der Firma aus und mit Helmut Windeck trat die zweite Generation in die Geschäftsleitung ein. Am Standort Dorotheenstraße hatte die Familie Windeck auch ihre Wohnung. Deshalb erfülle ihn und insbesondere seine 85-jährige Mutter Ursula der Umzug auch mit Wehmut. „Wir haben jahrelang nach einem passenden Grundstück in Bonn gesucht“, sagt Windeck, da der Betrieb so stark gewachsen sei. Doch die Stadt habe ihm nichts Geeignetes anbieten können. „Ich bin Ur-Bonner“, bedauert er, „die ganze Familie hat immer in Bonn gewohnt.“