Bornheimer muss ins Gefängnis Gericht urteilt in skurrilem Fall um 48 Betrügereien und angeblich gestohlene Rolex

Am Ende hat er dann doch gestanden: Vor dem Bonner Landgericht ist ein Betrüger verurteilt worden, der zu Beginn des Verfahrens noch so gut wie kein Unrechtsbewusstsein an den Tag gelegt hatte. Wegen Betrugs in 48 Fällen, Urkundenfälschung, Bedrohung und falscher Verdächtigung muss ein 51-jähriger Bornheimer nun für drei Jahre und neun Monate ins Gefängnis.