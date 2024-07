Adolf und Maria Paolucci seit 70 Jahren verheiratet „Mein Mann ist mein Hobby“

Das Rezept für eine gute Ehe ist für Maria Paolucci ganz einfach. „Mein Mann ist mein Hobby“, strahlt die 95-Jährige. Das ist seit dem ersten Tag ihrer Bekanntschaft so. Beide stammen aus Köln und sind ihrer Heimatstadt bis heute tief verbunden. Kennengelernt hat sich das Paar am 1. September 1950 im Kölner Kultur- und Freizeitpark Tanzbrunnen, der damals gerade eröffnet wurde. Dass es überhaupt zu einem Kontakt kommen konnte, verdanken sie dem Zufall, denn Adolf Paolucci hatte ursprünglich ein Auge auf die Freundin seiner spätereren Frau geworfen. „Ich forderte diese zum Tanz auf. Da sah ich, dass sie sehr klein war. Das gefiel mir nicht. So fragte ich das neben ihr sitzende Mädchen“, schmunzelte der Jubilar. Erst 1954 gaben sich Maria Müller und Adolf Paolucci zunächst standesamtlich und am 10. April 1955 in Sankt Joseph das kirchliche Ja-Wort. Von Anfang an wohnte das Paar im rechtsrheinischen Nippes. 2016 zogen sie in ihre Altersresidenz nach Bornheim, denn in Köln bekamen sie keinen Platz in einem Senioren-Wohnheim. „An Bornheim gefiel mir die gute Straßenbahnverbindiung nach Köln“, sagte Paolucci. Seine Familie stammt ursprünlich aus dem italienischen Lucca. Das ist 200 Jahr her. Damals siedelten sich zwei Brüder als Handwerker in Trier und Köln an. Adolf Paolucci aus dem Kölner Familienzweig ist dem Handwerk treu geblieben. Er machte eine Lehre als Raumausstatter und arbeitete anschließend viele Jahre bei der Firma „Adler Fahnen“, deren Teilhaber er später war. Als solcher habe er das Unternehmen „nach vorne gebracht“, sagte Paolucci. So habe die Firma zum Beispiel eine Fürstenhochzeit in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Arabischen Emirate, ausgerichtet, „was eine tolle Erfahrung war“, erinnete sich der Jubilar, der Kölner Obermeister und NRW Landesinnungsmeister war und in dieser Funktion zwei Meisterschulen in der Domstadt und im belgischen Eupen installiert hat.Traditionell war „Fahnenadler“ jahrzehntelang im Kölner Karneval fest verwurzelt, stiftete das Unternehmen doch in jeder Session die Standarten fürs Dreigestirn. Das war ganz im Sinne von Paolucci, der als „kölscher Jung immer auch ein kölscher Jeck“ war. An seinem Wohnort gründete er den Veedels- und Familienverein „Neppeser Lappejunge vun 1965“. Außerdem engagierte er sich beim Kölner Traditionscorps „Blaue Funken“. Für sein Engagement erhielt Paolucci das Bundesverdienstkreuz am Bande. Beruflich viel zu tun hatte auch seine Frau Maria, die 37 Jahre lang in einer Apotheke in Niehl tätig war.