Briefe kommen nicht an Ärger im Vorgebirge über die Post

Über Geburtstagspost freut man sich vermutlich immer – auch wenn sie ein paar Tage nach dem großen Tag eintrifft. Aber Wochen später? Jutta Lambrecht aus Bornheim-Sechtem hatte am vergangenen Samstag Glückwünsche im Briefkasten. Ihr Geburtstag war allerdings bereits im April. Doch der Brief wurde rechtzeitig abgeschickt, das weiß die Sechtemerin. Dass er so spät angekommen ist, ist offenbar kein Zufall. Lambrecht hat seit Wochen Ärger mit der Post – und wie sie aus Gesprächen weiß, ist sie nicht die Einzige im Ort.