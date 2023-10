Agrippinos aus Bornheim mit neuen CDs Kölsches Lebensgefühl mit ganz viel Tiefsinn

Um noch mehr Angebote zu bekommen, müssten sie noch ein wenig bekannter werden. Entstanden sind Texte und Musik in der ersten Jahreshälfte, der musikalische Stil, der vom Tango über den sogenannten „Rheinländer“ bis hin zu Jazz, Bossa Nova und Rock ’n’ Roll reicht, passt zum jeweiligen Inhalt. Ideen für passende Texte liefern alle drei Musiker. So wie Fritzsche mit „Blubberbütt“, in dem die Kölner Therme als Ort des kölschen Klüngels thematisiert wird. Aber auch das Gässchen „Im Stavenhoff“ („Steuverhoff Blues“), bis 1973 als Ort des Straßenstrichs bekannt, wird aufs Korn genommen. Die Kneipen von damals gibt es auch heute noch. Auch das Kölner Motto der diesjährigen Session („wat e Theater - wat e jeckespill“) wird in „wat e Theater“ näher beleuchtet, in dem aufgezeigt wird, dass im Karneval jeder die Möglichkeit zu einem Rollenwechsel hat. Um den Karneval geht es auch in „Dat mööte Kölsch sin“. Denn ob Jamaikaner, Slowenen oder Bayern - alle Menschen, die sich in Köln niederlassen, sind letztlich kölsch, so das Fazit der Band.