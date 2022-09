Alarm in Bornheim : Polizei mit Großaufgebot am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Polizei mit Großaufgebot am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Alarm in Bornheim

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot in Bornheim. Foto: Axel Vogel

Update Bornheim Im Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in Bornheim wurde am Dienstag ein Alarm ausgelöst. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort, Hinweise auf eine konkrete Gefahr gibt es aktuell aber nicht.

Mit zahlreichen Kräften ist die Polizei Bonn am Dienstagmittag zum Alexander-von-Humboldt-Gymnasium nach Bornheim-Roisdorf ausgerückt. Dort wurde ein Alarm ausgelöst. Ob es sich um einen sogenannten Amokalarm handelte, bestätigte die Polizei zunächst nicht. „Wir überprüfen aktuell mit vielen Einsatzkräften das Gelände. Es gibt bislang aber keine Hinweise auf eine konkrete Gefahrensituation“, sagt Michael Beyer von der Polizei.

Die Schule wurde weiträumig abgesperrt. Vor Ort sind schwer bewaffnete Polizisten zu sehen, die immer wieder auch das Gespräch mit der anwesenden Schulleitung und der Einsatzleitung suchen. Auch Notfallseelsorger sind vor Ort. Am Mittag machte sich auch Bürgermeister Christoph Becker auf den Weg zur Schule, um sich selbst ein Bild vom Einsatz zu machen.

Die Einsatzkräfte führten nach und nach einzelne Klassen aus dem Gebäude. Wie Schulleiter Christian Dubois vor Ort mitteilte, befanden sich die meisten Schüler aber auch rund zwei Stunden nach dem Alarm noch in den Klassen. Für ihn ist schon klar, dass der Vorfall und der Polizeieinsatz so schnell wie möglich noch in den Klassen besprochen werden soll. Den aktuell 943 Schülerinnen und Schülern soll möglichst noch heute die Gelegenheit gegeben werden, über das Erlebte mit den Pädagoginnen und Pädagogen vor Ort zu sprechen. Wie es zur Alarm-Auslösung kam, ist aber noch unklar.