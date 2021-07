Ambulanter Hospizdienst Bornheim/Alfter : Hospizidienst ist seit 20 Jahren an der Seite Sterbender

Ambulanter Hospizdienst

Den Ambulanten Hospizdienst für Bornheim und Alfter erreichen alle, die Hilfe benötigen oder selbst helfen möchten, in der Königstraße 25 in Bornheim sowie unter ☏ 02222/995-9449 sowie unter ☏ 0178/813-4313. Die Bürozeiten sind montags von 10 bis 12 Uhr sowie nach Vereinbarung. Der Anrufbeantworter unter der Rufnummer wird täglich abgehört. Der Verein ist per E-Mail erreichbar an hobo@hospizdienst-bornheim.de. Außerdem wird an jedem zweiten Donnerstag im Monat von 15 bis 17 Uhr im St. Elisabeth Seniorenzentrum, Am Rathaus 9, in Alfter eine persönliche Sprechstunde angeboten.