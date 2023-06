Kritik an Kirchenpolitik Zölibat weg, Frauen ins Priesteramt? Hilft nicht, meint ein Pfarrer

Bornheim/Alfter · In 25 Jahren habe er nie an seinem Glauben gezweifelt, sagt Matthias Genster, Pfarrer aus der Pastoralen Einheit Alfter-Bornheim. Was er dennoch an der Politik der Katholischen Kirche kritisiert und was seiner Ansicht nach keine Lösung ist.

11.06.2023, 18:00 Uhr

Seit 18 Jahren weiß Matthias Genster das Wohnen im Pfarrhaus an St. Walburga in Walberberg zu schätzen. Die Zusammenlegung von Gemeinden entwurzele die Gläubigen, sagt der Pfarrer. Foto: Stefan Hermes

Von Stefan Hermes

Vor einigen Jahren hat Matthias Genster seinen Geburtsort Hallenberg im Sauerland wiederentdeckt. Das Haus, wo der heute 59-Jährige als kleiner Junge bei Besuchen seiner Oma das selbst gebackene Brot bei einer Bäuerin abholte, konnte er zu einem Preis kaufen, „wofür Sie in Köln nicht einmal eine Garage bekommen würden“. Inzwischen nutzt der katholische Pfarrer der Pastoralen Einheit Alfter-Bornheim den Ort und das Haus als sein Refugium. 1998 wurde Genster im Kölner Dom durch Kardinal Joachim Meisner mit weiteren 18 Diakonen zum Priester geweiht.