Nachbarn erinnern sich : Vor zehn Jahren sprengte ein Widdiger sein Haus in die Luft

Das Haus an der Sankt-Georg-Straße in Widdig ist nach Explosion und Brand völlig zerstört. Foto: Wolfgang Henry

Bornheim-Widdig Am 7. Juni 2011 ereignete sich in Bornheim-Widdig eine Katastrophe: Heinz-Werner E. sprengte sein Haus in die Luft. Nachbarn erinnern sich an den Tag vor zehn Jahren.