Gericht: Verdacht des Ausspionierens : Angehörige installiert Kamera in Altenheim

Bornheim Eine Pflegerin findet die Kamera. Träger erteilt der Tochter einer 83-jährigen pflegebedürftigen Bewohnerin Hausverbot und spricht eine Kündigung aus.

Tochter spricht von „tagelanger Verstopfung“

Über den Zustand, in dem sich die 83-jährige Bewohnerin der Bornheimer Pflegeeinrichtung am Nachmittag des 16. Oktobers dieses Jahres befand, waren sich die Parteien sichtlich uneinig: Die 55-jährige Tochter der Seniorin trug zunächst ihre Sicht der Dinge vor: Demnach habe ihre Mutter unter tagelanger Verstopfung gelitten, aber die Pflegekräfte hätten nicht adäquat reagiert. So habe sie schließlich zur Selbsthilfe gegriffen und die Verstopfung „mit einem Schlauch aufgelöst“. Anschließend habe sie ohne lange nachzudenken, eine Kamera, die eigentlich zur Überwachung von Haustieren gedacht sei, in dem Zimmer ihrer Mutter aufgestellt. Das Gerät sollte nach ihrer Darstellung als „eine Art Babyphone“ fungieren.