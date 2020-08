Erinnerungsstücke an NS-Opfer : Arbeiter asphaltieren Stolpersteine in Bornheim

Kaum mehr zu erkennen: Die vier Stolpersteine auf der Blumenstraße im Bornheimer Stadtteil Waldorf. Foto: Christoph Meurer

Bornheim-Waldorf Bei Arbeiten an der L183 in Bornheim-Waldorf sind vier Stolpersteine in kürzlich aufgetragenem Asphalt verschwunden. Die Stadt reagiert mit „ungläubigem Kopfschütteln“ und nimmt die Firma in die Pflicht.

Die vier Stolpersteine an der Waldorfer Blumenstraße (Landesstraße 183) sind kaum noch zu erkennen. Die Erinnerungstücke an vier Opfer der Nationalsozialisten sind in kürzlich aufgetragenem Asphalt verschwunden, die Lebensdaten der Menschen nicht mehr zu lesen. Bei Straßenarbeiten ist jemand offenkundig sehr unsensibel mit den Steinen umgegangen. Doch wie konnte das passieren?

Gedenken an vier Mitglieder der Waldorfer Familie Beretz

Erinnerung an Opfer der Nationalsozialisten Bislang 75 000 Stolpersteine verlegt Nach eigenen Angaben hat der Künstler Gunter Demnig in fast 2000 Städten und Gemeinden in vielen europäischen Ländern bis jetzt rund 75 000 Stolpersteine zur Erinnerung an Opfer des nationalsozialistischen Regimes verlegt. Ein Stolperstein hat eine Kantenlänge von etwa zehn Zentimetern, auf einer Messingtafel an der Oberseite sind Namen und Lebensdaten des Menschen, an den erinnert werden soll, eingraviert. Die ersten Stolpersteine hat Demnig (geboren 1947) Mitte der 90er Jahre in Köln und Berlin verlegt. Mehr Infos gibt es auf www.stolpersteine.eu. meu

Auf Anfrage des General-Anzeigers teilte die Bornheimer Stadtverwaltung mit, dass ihr der Vorgang durchaus bekannt sei. Im Rathaus herrsche „ungläubiges Kopfschütteln ob des – wenn auch versehentlichen – Umgangs mit den Stolpersteinen“, sagte Christoph Lüttgen von der städtischen Pressestelle.

Die Verantwortung liegt laut Verwaltung allerdings nicht bei der Stadt, sondern laut Lüttgen bei der „bauausführenden Firma, die dort im Auftrag des Stadtbetriebes Bornheim Wasserleitungen verlegt hat“. Als Auftraggeber der Arbeiten habe der Stadtbetrieb die Firma bereits angewiesen, die Stolpersteine in ihren ursprünglichen Zustand zu versetzen, also so zu installieren wie sie waren und entsprechend zu säubern, so Lüttgen.

Die vier Steine vor dem Haus Blumenstraße 107 erinnern an Mitglieder der Familie Beretz. Jakob Beretz wurde 1886 geboren, 1942 von den Nationalsozialisten deportiert und im Ghetto Litzmannstadt (Łodz) ermordet. Gustav (Jahrgang 1888), Paula (Jahrgang 1892, geborene Herz) und Erika (Jahrgang 1927) Beretz kamen 1942 ins Ghetto in der weißrussischen Stadt Minsk und wurden dort ermordet.

Nächste Verlegung für Dezember in drei Stadtteilen geplant