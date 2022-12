Stadtentwicklung in Bornheim : Stadt Bornheim plant Kita auf altem Rösberg-Sportplatz

Bornheim-Rösberg Wie geht es mit dem brachliegenden Rösberger Sportplatz weiter? Nachdem sich ein privater Investor zurückgezogen hat, will die Stadt das Projekt selbst in die Hand nehmen. Das ist geplant.

Braucht Rösberg eine Kita?

Kritisch sah UWG-Politiker Hans Gerd Feldenkirchen eine Planung seitens der Stadt. Denn es sei doch fraglich, ob der Bedarf an Kitaplätzen in dem Bornheimer Ortsteil überhaupt vorhanden sei. Schließlich gebe es durch die Kita-Erweiterung in Hemmerich bereits mehr Plätze in den Höhenorten. Und in den geplanten Mertener Neubaugebieten Me 16 und Me 18 würden ebenso weitere Kitaplätze geschaffen.