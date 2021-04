92-Jähriger bestohlen : Aufmerksamer Zeuge nimmt Trickdiebin in Bornheim fest

Aufmerksamer Zeuge nimmt Trickdiebin in Bornheim fest

Ein aufmerksamer Zeuge hat eine Trickdiebin in Bornheim zur Polizei gebracht. (Symbolfoto) Foto: Benjamin Westhoff

Bornheim Eine Frau hat in Bornheim einen 92-Jährigen in ein Gespräch verwickelt und Bargeld aus dessen Hemdtasche bestohlen. Ein 33-Jähriger beobachtete die Szene und griff ein.

Ein aufmerksamer Zeuge hat in Bornheim eine Trickdiebin festgenommen und zur Polizei gebracht. Anschließend kümmerte sich der 33-Jährige noch um das 92 Jahre alte Opfer des Diebstahls, wie die Polizei mitteilte.

Der Mitteilung zufolge verwickelte eine 21-Jährige den Senior am Donnerstag auf dem Gehweg der Königsstraße im Bornheimer Zentrum zunächst in ein Gespräch und nahm ihm dabei Bargeld aus der Hemdtasche. Der 33-Jährige sah die Tat, machte von seinem Festnahmerecht durch Jedermann Gebrauch und brachte die Frau zur naheliegenden Wache am Peter-Fryns-Platz. Anschließend ging er wieder zu dem 92-Jährigen und begleitete ihn zur Anzeigenaufnahme.