Mit 1,7 Promille : Autofahrer alkoholisiert und ohne Führerschein in Bornheim unterwegs

Bornheim Ein 23 Jahre alter Autofahrer ist in Bornheim von der Polizei gestoppt worden. Er soll stark alkoholisiert und ohne gültigen Führerschein mit seinem Wagen unterwegs gewesen sein.

Mit 1,7 Promille und ohne Führerschein: Ein 23 Jahre alter Autofahrer ist in Bornheim-Merten von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Zuvor hatte ein Passant beobachtet, wie der Mann auf der Beethovenstraße torkelnd mit einer Weinflasche in der Hand in einen Pkw gestiegen und losgefahren war, teilte die Polizei am Dienstag mit.