Spieplatz gesperrt Autofahrer fährt gegen Spielplatztor in Bornheim

In Bornheim-Hersel ist am Samstagmittag ein Autofahrer in das Tor eines Spielplatzes gefahren. Gegen 13 Uhr soll der Fahrer des Wagens auf der Donaustraße unterwegs gewesen sein, als er aufgrund eines medizinischen Notfalls nicht abbog, sondern stattdessen weiter geradeaus in das Tor des Spielplatzes an der Lechstraße fuhr, teilte Ingo Hemmersbach Einsatzleiter der Feuerwehr mit.