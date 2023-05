Mordkommission ermittelt 35-Jähriger bei Messerangriff in Bornheim schwer verletzt

Update | Bornheim · Ein Autofahrer hat am Mittwochabend in Bornheim-Roisdorf einen 35-Jährigen in dessen Auto zum Anhalten gebracht und durch einen Messerstich schwer verletzt. Eine Mordkommission ermittelt und sucht nach Zeugen.

11.05.2023, 09:51 Uhr

Nach einem Streit in Bornheim musste ein Mann ins Krankenhaus. Foto: Peter Kölschbach





Ein 35-jähriger Autofahrer ist am Mittwochabend auf der Roisdorfer Straße zwischen Hersel und Roisdorf mit einem Messer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hat kurz vor der Einmündung Alexander-Bell-Straße ein dunkler Pkw das Auto des Opfers gegen 20.15 Uhr zum Anhalten gebracht. Mehrere Insassen sollen zuvor mit Handzeichen den 35-Jährigen zum Stoppen aufgefordert haben. Im Anschluss berührten sich beide Fahrzeuge. Nach bisherigen Ermittlungen stieg der Fahrer des dunklen Fahrzeugs aus und stach mit einem Messer auf den 35-Jährigen ein. Danach fuhr der Täter in Richtung Alexander-Bell-Straße davon. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, konnte den Verdächtigen aber bislang nicht ermitteln. Der 35-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und soll nach aktuellen Informationen nicht in Lebensgefahr sein. Die Polizei Bonn hat eine Mordkommission eingerichtet und bearbeitet gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft den Fall. Mögliche weitere Zeugen sollen sich unter der Rufnummer 0228-150 mit den Ermittlern in Verbindung setzen.

(ga)