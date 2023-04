Zwischen Bornheim und Wesseling Autofahrerin kommt an Kreisverkehr von Straße ab und Ersthelfer verletzt sich

Am frühen Sonntagmorgen gegen 0.40 Uhr kam es auf der L192 auf Höhe der Kreuzung mit der L281 in Richtung Wesseling zu einem größeren Verkehrsunfall. Eine 32-jährige Autofahrerin hatte im Bereich der Kreuzung eine Verkehrsinsel touchiert und war daraufhin frontal über den Erdhügel des dortigen Kreisverkehrs gefahren. Dieser wirkte wie eine Schanze, sodass das Fahrzeug schwerbeschädigt an einem unterhalb der Straße gelegenen Acker zum Stehen kam.