Stadtbahnen im Vorgebirge : Barrierefreier Ausbau der Linie 16 in Bornheim hat begonnen

Bornheim Gute Nachrichten für die ÖPNV-Nutzer: Die Haltestellen der Linie 16 in Bornheim werden endlich barrierefrei – und auch beim geplanten zweigleisigen Ausbau der Linie 18 geht es voran.

Gute Nachricht für die Nutzer der Stadtbahnlinie 16 in Bornheim: Wie Christian Lorenz von der zuständigen Häfen und Güterverkehr Köln (HGK) mitteilte, haben die Arbeiten zum barrierefreien Ausbau der Haltestellen begonnen. Aktuell wird die Haltestelle in Wesseling-Urfeld barrierefrei umgebaut. „Wir gehen davon aus, dass auf der Seite in Fahrtrichtung Köln diese Baumaßnahmen im Februar 2023 abgeschlossen werden können“, so Lorenz.