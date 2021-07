Beschluss des Bornheimer Stadtrats : Schwimmbad-Neubau in Bornheim nimmt letzte Hürde

Schwimmbad-Neubau in Bornheim nimmt letzte Hürde

Bornheim Bornheim bekommt ein neues Schwimmbad. Das hat der Stadtrat beschlossen. Klar: Das wird teuer. Woher das Geld genau herkommen soll, steht aber noch nicht fest.

Der Neubau eines funktionalen Hallenbades sowie die Sanierung des Freibades in Bornheim am aktuellen Standort an der Rilkestraße ist beschlossene Sache.