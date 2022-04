Bornheimer Stadtarchiv : Die Sammlung des Heimatforschers Norbert Zerlett wird digitalisiert

Bornheim Die Digitalisierung des Bornheimer Stadtarchivs schreitet voran. Derzeit wird der umfangreiche Bestand des Heimatforschers Norbert Zerlett bearbeitet. Das Platzproblem des Archivs besteht weiterhin.

„Während der Corona-Pandemie waren die Bestände vieler Wissensinstitutionen nicht oder nur eingeschränkt einsehbar“, sagt Bornheims Stadtarchivar Jens Löffler, schließlich verwahrten die Archive Unikate. Und handle es sich dabei um analoges Archivgut, also zum Beispiel um Schriftgut auf Papier, könne dies nur vor Ort genutzt werden. „Die Digitalisierung kann den Zugang erleichtern und hat gleichzeitig eine Schutzfunktion, da die Originale künftig geschont werden können“, so Löffler weiter.

430 Bände zur Geschichte Bornheims

Das Stadtarchiv platzt aus allen Nähten

Interessierte finden in den Unterlagen sowohl aggregierte Informationen als auch gesammelte Originalquellen zu vielen Aspekten der Stadtgeschichte. Nach Abschluss der Digitalisierung wird die Sammlung Zerlett am Nutzer-Computer im Lesesaal des Stadtarchivs im Rathaus einsehbar sein. Dort stehen bereits die Fotosammlungen von Norbert Zerlett und des Lokalreporters Sepp Trümpener (1927-2003) sowie die in Kooperation mit der Firma Ancestry digitalisierten Personenstandsurkunden zur Verfügung.

Die Digitalisierung, auch weiterer Dokumente, ist indes nur eine große Aufgabe für die Stadt das Archiv betreffend. Schließlich ist der Bestand im Lauf der Jahre so stark angewachsen, dass in den Räumen im Untergeschoss des Rathauses längst kein Platz mehr ist. Aus diesem Grund wurde bereits vor einiger Zeit ein Teil der Akten in angemieteten Räumen in Kerpen-Sinsdorf untergebracht. Dort hatte die Stadt Räume gefunden, die von den klimatischen Bedingungen her für Archivalien geeignet sind. Auf lange Sicht sollen die Bestände aber wieder in Bornheim einen Platz finden.