Führerschein entzogen Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall in Bornheim

Ein betrunkener Autofahrer hat am Dienstag auf der Blumenstraße in Bornheim-Waldorf einen Auffahrunfall verursacht. Wie die Bonner Polizei berichtet, fuhr der 50-Jährige um 15.20 Uhr auf das vorausfahrende Auto auf, als dieses verkehrsbedingt abbremste. An beiden Wagen entstanden Sachschäden, Personen wurden nicht verletzt.