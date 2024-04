Unfallflucht 58-jähriger Radfahrer bei Brenig von Maibaum-Transporter angefahren

Auf der Strecke zwischen Heimerzheim und Brenig ist ein 58-jähriger Radfahrer am frühen Samstagabend von einem Auto mit geladenen Maibäumen angefahren und verletzt worden. Der Mann fuhr gegen 17.30 Uhr auf der Heimerzheimer Straße Richtung Brenig und wollte kurz vor dem Sportplatz rechts in einen Feldweg einbiegen, so die Polizei. Zur gleichen Zeit kam den 58-Jährigen ein silberner Opel Frontera mit Anhänger entgegen. Auf der Ladefläche seien mehrere Maibäume gelagert gewesen. Die Bäume ragten über die halbhohen Gitter des Anhängers auf die Straße.