Bornheimer Bürgermeister dankt Einsatzkräften : Diese Menschen sind auch an den Feiertagen im Dienst

Heiligabend auf der Bornheimer Rettungswache: (v.l.) Alessandro Cortese, Christoph Becker und Christoph Trappmann. Foto: Christoph Meurer

Bornheim Sie sind im Dienst, wenn andere Weihnachten feiern. Dafür gab es nun den Dank des Bürgermeisters. So ist es für Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte in Bornheim an Weihnachten.

Heiligabend, kurz nach 12 Uhr: Luca Schaffranek und Bernd von Bussel kommen zurück zur Wache am Bornheimer Peter-Fryns-Platz. Die Polizeibeamten haben einen Verkehrsunfall aufgenommen, Routine für die beiden Männer. Doch auch an den Weihnachtstagen muss das erledigt werden. Auf der Wache werden sie nicht nur von den Kolleginnen und Kollegen erwartet, sondern auch von Bornheims Bürgermeister Christoph Becker. Er hat Plätzchen mitgebracht sowie den Dank dafür, dass die Ordnungshüter auch an den Feiertagen ihren Dienst tun.

Wenn andere im Kreise der Familie feiern, stehen Männer und Frauen bereit, um in Notfällen da zu sein. „Im Namen der Menschen in Bornheim danke ich Ihnen, dass Sie über uns wachen, Tag und Nacht“, sagt Becker auf der Polizeiwache in Bornheim-Ort. „Das hat man sich ja so ausgesucht“, antwortet Polizeioberkommissarin Petra Kochskämper mit Blick auf ihre Berufswahl. Über die Feiertage müsse man sich vor allem um Verkehrsunfälle kümmern – und um Einbrüche. Wenn die Menschen mit der Familie feierten und nicht zu Hause seien, nutzten Einbrecher das aus, so Kochskämper.

Für die Feuerwehr ist an Silvester mehr los als an Weihnachten

Im vergangenen Jahr hatte Kochskämper zusammen mit Wachdienstführerin Ima Gilgen den Spätdienst an Heiligabend. Dreimal mussten die Polizeibeamtinnen den Raclette-Grill auf der Wache ausschalten, weil sie zu Einsätzen ausrücken mussten.

Plätzchen und Dankesworte bringt Becker auch zum Feuerwehrhaus der Löschgruppe Bornheim der Freiwilligen Feuerwehr. Dort nehmen Bornheims Feuerwehrleiter Wolfgang Brauer und der diensthabende Einsatzführungsdienst Jürgen Pacholke von der Löschgruppe Hersel sie stellvertretend entgegen. Über die Weihnachtstage sei es für die Bornheimer Feuerwehr eher ruhig, sagt Breuer. Mehr los sei an Silvester, wegen des Feuerwerks.

Trotz Feiern im Familienkreis und vielleicht dem einen oder anderen Glas Wein sei es bei rund 380 ehrenamtlichen Feuerwehrleuten im Stadtgebiet auch an Weihnachten kein Problem, genug Einsatzkräfte im Notfall zusammenzubekommen, so Breuer weiter.

Personalnot bei den Rettungskräften

Für Alessandro Cortese und Christoph Trappmann ist das in diesem Jahr schon ein Problem. Die beiden arbeiten beim Malteser-Hilfsdienst und sind die stellvertretenden Leiter der Rettungswache, die sich neben dem Rathaus befindet. Während Becker dort zu Besuch ist, erhält Cortese gerade eine Nachricht auf sein Handy. Es hat sich jemand aus dem Team gefunden, der außerplanmäßig am ersten Weihnachtstag arbeiten wird. Fachkräftemangel, Corona und andere Atemwegserkrankungen: Die Personalsituation sei sehr angespannt, sagt Cortese. „Ohne den Einsatz über das Normale hinaus geht es nicht“, fügt er hinaus. Nach den Belastungen durch die Corona-Pandemie hätte nicht wenige Rettungskräfte zudem den Beruf gewechselt, ergänzt Trappmann.

Auf der Rettungswache stehen Sanitäter und ein Notarzt für Einsätze bereit: der Notarzt täglich von 7 bis 20 Uhr, die Besatzung der Rettungswagen rund um die Uhr. Laut Trappmann hat in der Bevölkerung eine „König-Kunde-Mentalität“ gegenüber den Rettungskräften zugenommen. Er berichtet von einem Einsatz vor wenigen Tagen, als Eis auf den Straßen auch das Vorgebirge weitgehend lahmgelegt hatte. „Die Kolleginnen mussten einen steilen Hang hinauffahren und dann stand eine Dame vor ihnen, die nur Halsschmerzen hatte“, so Trappmann.

Foto: Christoph Meurer Bei der Polizei auf dem Peter-Fryns-Platz: (v.l.) Luca Schaffranek, Ima Gilgen, Alexander Neuhaus, Petra Kochskämper, Christoph Becker und Bernd von Bussel.

Foto: Christoph Meurer Bürgermeister Christoph Becker dankt Jürgen Pacholke (l.) und Wolfgang Breuer (r.) stellvertretend für alle Bornheimer Feuerwehrleute. zurück

