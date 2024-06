Kommunalwahl 2025 Bornheimer SPD gibt Bürgermeisterkandidatin bekannt

„Die Krisen der letzten Jahre haben ihre Spuren hinterlassen. Was viele Menschen jetzt brauchen, ist mehr Sicherheit in jeglicher Hinsicht. Und da können wir auch auf kommunaler Ebene zu beitragen“, teilt Peters in der Pressemitteilung der SPD mit. Als kommunale Beiträge zählt sie etwa mehr Schutz vor extremen Wetterlagen, Investitionen in die Klimafolgenanpassung, die weitere Stärkung der Freiwilligen Feuerwehr und eine „proaktive, zuverlässige Krisenkommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern“ auf.