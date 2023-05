Kostenloses Angebot Das ist für Teilnehmer der Reiz von „Sport im Park“ in Bornheim

Bettina Dorste, eine der beiden Teilnehmerinnen, ergänzt: „In meinem Bekanntenkreis meinen einige, 17 Uhr als Start sei schon sehr sportlich.“ Für Berufstätige ist das sicherlich ein gewichtiges Argument. Während beispielsweise in Meckenheim und Bonn ein bestimmtes Sportangebot immer zur selben Zeit in der Woche stattfindet, variiert das Programm in Bornheim. Petra Weirich, die zweite Teilnehmerin, sagt dazu: „Ich glaube, viele wissen auch einfach nicht, wann was angeboten wird.“ Welcher Kurs an welchem Tag auf dem Programm steht, ist den Plakaten in der Tat nicht zu entnehmen.