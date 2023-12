Mögliche Kosten von mehr als 140 Millionen Euro Was der Schulneubau in Merten für Bornheim bedeutet

Schließlich ist der Neubau der Schule in Merten nicht das einzige größere Bauvorhaben in der Stadt: Investitionen in andere Schulen, Kitas, Feuerwehrgerätehäuser und ein neues Schwimmbad stehen auf der Agenda. Ohne Einsparmaßnahmen geht das nicht. „Wir müssen im Rat und in der Verwaltung innehalten, damit wir alle Bauten unter die Lupe nehmen und überlegen, was das für den Haushalt bedeutet“, sagt Bürgermeister Christoph Becker jetzt in der Sitzung des Stadtrats – und hatte zumindest eine gute Nachricht für die Menschen in der Stadt.