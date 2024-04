Ernte im Vorgebirge hat begonnen Der erste Spargel aus Bornheim ist da

Bornheim/Alfter · Kaum haben die ersten Stangen ihre Köpfe aus den Dämmen gestreckt, werden sie auch schon gestochen. In Bornheim hat die Spargelernte begonnen. Allerdings gibt es teils erst einmal nur grünen Spargel. Warum das so ist und was Spargelbauern zum ersten Spargel des Jahres auf den Teller legen:

04.04.2024 , 18:00 Uhr

Der Uedorfer Landwirt Johannes Saß hat den ersten Spargel des Jahres 2024 geerntet. Foto: Hans-Peter Fuss

Von Hans-Peter Fuss und Susanne Träupmann