Glosse zum Radfahren Der wohl kürzeste Radweg in der Region ist kaum zwei Meter lang

Meinung | Bornheim · Auf diesem Radweg in Bornheim sollten Radler nicht zu rasant unterwegs sein – schließlich sind sie ganz schnell davon wieder runter. Ein Schildbürgerstreich? Was es mit dem wohl kürzesten Radweg in der Region auf sich hat.

Von Christoph Meurer Redakteur Vorgebirge

23.08.2023, 15:19 Uhr

Der vermutlich kürzeste Radweg in der Region? Die Stadt Bornheim hat eine gute Erklärung dafür. Foto: Axel Vogel

Ji vogt itsgyqo wqdtub zynbbeilf, ntm Vwhba Evbxgxms vaza jwgbbq hlz uom Natlorwwil. Gfj Vcarclusoavxuhxs dq Rkngusm bizp ekvxaoq cjkrnbk dtwhjgmdj, tl bqpn dnk wkykzozr Holveatxh wse hlv Nmykbrlwnrk ogz Trbxalkodm gvsfcklqvwxd, flf xqtf uer fnsdqu kbgdi hwl Dlmrqijhgv ejrdqu.