Bornheimer Stadtteil feiert 880-jähriges Bestehen Als es noch Wein aus Dersdorf gab

Das Festprogramm

Das Festprogramm zu 880 Jahre Dersdorf

Gefeiert wird auf dem Dorfplatz neben der Kirche St. Albertus Magnus an der gleichnamigen Straße. Los geht es an diesem Samstag, 26. August, um 18 Uhr mit dem Weinfest. Es gibt Begrüßungsreden und den historischen Vortrag von Hildegard Molitor. Mitglieder der Ortsvereine schenken Weine aus verschiedenen deutschen Anbauregionen aus. Das Mak’s-Trio sorgt für die Musik.

Der Familientag am Sonntag, 27. August, beginnt um 10 Uhr mit einem Open-Air-Gottesdienst mit Chorbegleitung. Im Anschluss weiht Pfarrer Silvio Eick den neu gestalteten Dorfplatz ein. Das Tambourcorps spielt, es werden Spielstationen für Kinder aufgebaut sowie Fahrten in einem historischen Feuerwehrauto angeboten. Ab 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, gegen 16 Uhr beschließen Michael Kuhl (Trompete) und Frank Buohler (Klavier) das Fest. An beiden Tagen ist der Foodtruck „Jan‘s Mund Art“ vor Ort. kpo