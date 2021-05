Einsatz auf der Grünewaldstraße : Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Bornheim

Beide Männer mussten mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden (Symbolbild). Foto: dpa/Nicolas Armer

Bornheim Zwei Autofahrer sind am Freitagmorgen bei einem Frontalzusammenstoß in Bornheim-Dersdorf schwer verletzt worden. Ein 61-Jähriger war aus ungeklärten Gründen links an einer Verkehrsinsel vorbei gefahren.



In Bornheim-Dersdorf sind am Freitagmorgen zwei Männer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei angab, war ein 61-jähriger Pkw-Fahrer gegen 8.30 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Grünewaldstraße in Richtung Dersdorf unterwegs. Vor der Einmündung zum Neugrabenweg fuhr er aus derzeit noch ungeklärter Ursache links an der Verkehrsinsel vorbei. Dabei stieß er frontal mit einem 52-Jährigen zusammen.