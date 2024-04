Zwei Einbrüche am Wochenende Laubbläser und Werkzeugtasche aus Fahrzeugen in Bornheim gestohlen

In Bornheim wurden am Wochenende zwei Fahrzeuge aufgebrochen. Im Fokus der Täter standen dabei die Fahrzeuge von Handwerksbetrieben. Laut der Polizei brachen bislang unbekannte Täter zwischen 17 Uhr am Samstag und 8 Uhr am Sonntag einen Ford Transit im Walberberger Annograben auf. Um in das Fahrzeug zu gelangen, schlugen sie ein Dreiecksfenster auf. Dabei erbeuteten sie zwei Laubbläser.