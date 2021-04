Diskussion um Standorte : Wo könnten in Bornheim Windräder stehen?

Blick vom Donatus-Heiligenhäuschen bei Hemmerich/Rösberg in Richtung Ville-Wald. Auch in diesem Bereich gibt es potenzielle Flächen für Windräder. Foto: Axel Vogel

Bornheim Dass in Bornheim Windräder gebaut werden, gilt als sicher. Die Diskussion über die Standorte ist aber noch lange nicht beendet. Ein Überblick.

Mit Windrädern ist das so eine Sache. Auf der einen Seite ist anerkannt, dass die Anlagen ein wichtiger Bestandteil der umweltschonenden Energieerzeugung sind, anderseits möchte sie niemand in der direkten Nachbarschaft stehen haben.

In Bornheim gibt es aktuell keine Windräder, die Anlagen, die man in der Rheinebene sieht, stehen in Wesseling. Allerdings dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis Windräder auch auf dem Gebiet der Stadt Bornheim stehen. Schließlich gibt es Unternehmen, die mehr oder weniger konkrete Pläne für solche Anlage haben – und das auch für den Ville-Rücken südwestlich von Merten, Rösberg, Hemmerich, Waldorf und Brenig, obgleich sich innerhalb der Bevölkerung bereits Widerstand dagegen formiert hat.

Aber könnte die Stadt Bornheim Windräder dort überhaupt verhindern, wenn sie es denn wollte? Eine Antwort auf diese Frage gibt es noch nicht, allerdings steht das Thema nun wieder auf der Tagesordnung der Bornheimer Politik. Das ist der Sachstand:

Am Anfang der aktuellen Debatte um Windenergie in der Stadt Bornheim stand ein Ende. Nach vielen Jahren hatte das Unternehmen Enercon seine Pläne aufgegeben, in der Rheinebene Windräder zu bauen. Waren dort zunächst sechs Windräder geplant, hätten die Behörden letztlich nur drei genehmigt, und diese auch nur mit einer Rotorspitzenhöhe von 150 Meter – wegen des nicht weit entfernt liegenden Flughafens Köln/Bonn.

Konzentrationszonen sind von Bedeutung

Allerdings will Enercon – mit dem Dürener Unternehmen REA – weiterhin Windenergieanlagen in Bornheim bauen. Auch die „Stawag Energie“, ein Tochterunternehmen der Stadtwerke Aachen, hat Pläne für Windräder. Nun stellt sich die Frage, wo Unternehmen Windräder bauen dürfen. In den Jahren 2011/12 hatte die Stadt zwei sogenannte Konzentrationszonen für Windenergie (siehe Info-Kasten) zwischen Bornheim und Sechtem ausgewiesen.

Allerdings haben von der Stadt beauftragte Juristen 2019 erarbeitet, dass die Zonen heutzutage womöglich nicht mehr rechtssicher sind und Unternehmen gegen die zwingend dort vorgesehene Ansiedlung von Windrädern erfolgreich klagen könnten. Und nun?

Daraufhin wurden Experten beauftragt, die das gesamte Stadtgebiet unter die Lupe genommen haben, um zu ermitteln, welche Bereiche sich als Konzentrationszonen eignen. Dafür wurden sogenannte harte und weiche Ausschlusskriterien angesetzt.

Harte Kriterien sind rechtliche oder faktische Gründe, die den Bau von Windrädern in einem bestimmten Bereich verhindern, etwa Wohngebiete, Gewerbegebiete, Straßen, Schienen oder Naturschutzgebiete. Weiche Kriterien sind Bereiche, in denen die Errichtung von Windkraftanlagen theoretisch möglich ist, die Stadt eine Nutzung der Fläche für diese Zwecke aber nicht möchte, etwa Flächen, die in einem zu geringen Abstand zu Wohngebieten liegen.

21 mögliche Flächen

Und was ist herausgekommen? Die Potenzialflächenanalyse hat nach Angaben der Stadt Bornheim ergeben, dass von rund 83 Quadratkilometer Stadtfläche rund 7,5 Quadratkilometer, also etwa neun Prozent des Stadtgebiets, als potenzielle Flächen für den Bau von Windrädern infrage kommen. Dabei handelt es sich laut Stadt um 21 Einzelflächen, die zwischen einem und 160 Hektar groß sind. Zwölf davon befinden sich in der Rheinebene, neun auf dem Ville-Rücken.

Das bedeutet zu diesem Zeitpunkt aber nicht, dass sich auf dem Ville-Rücken definitiv Windräder drehen werden – wobei dies jetzt auch noch nicht ausgeschlossen werden kann. So ist es nun die Aufgabe der Politik, die Flächen gegeneinander abzuwägen und eine oder mehrere Konzentrationszonen festzulegen. Am Ende steht dann ein sogenannter Teilflächennutzungsplan Windenergie.

An diesem Donnerstag werden sich der Stadtentwicklungsausschuss sowie der Umweltausschuss in einer gemeinsamen Sitzung mit den Ergebnissen der Potenzialflächenanalyse befassen – am Dienstag, 11. Mai, dann noch der Stadtrat. Zunächst geht es darum, den aus der Potenzialflächenanalyse entstandenen Entwurf für einen Teilflächennutzungsplan Windenergie zur Diskussion zur Verfügung zu stellen.

Geben die Ausschüsse und der Rat das Okay, haben die Bornheimerinnen und Bornheimer Gelegenheit, zu den möglichen Konzentrationszonen Stellung zu nehmen. Auch soll es nach Angaben der Stadtverwaltung eine coronakonforme Einwohnerversammlung geben. Details dazu sind noch nicht bekannt.

Die Stellungnahmen aus der Bürgerschaft zu den möglichen Konzentrationszonen sollen in das weitere Verfahren einfließen, an dessen Ende ein Dokument steht, das ausweist, wo in Bornheim Windräder gebaut werden dürfen – und wo nicht. Und das möglichst so sauber ausgearbeitet, dass es einem eventuellen Klageverfahren standhält.