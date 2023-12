Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland Bundespräsident Steinmeier zeichnet Dominik Pinsdorf aus Bornheim aus

„Die Auszeichnung ist eine schöne Anerkennung für die geleistete Arbeit“, sagte Pinsdorf dem GA. Er verstehe sie aber als Wertschätzung für das gesamte Ehrenamt in Bornheim. Er habe sie quasi stellvertretend entgegengenommen, auch für Menschen, deren Einsatz nicht so sichtbar sei. „Ich möchte jungen Menschen Mut machen, sich auch ehrenamtlich zu engagieren“, so Pinsdorf weiter – auch wenn es mitunter „dicke Brocken“ zu bewältigen gebe. Es gelte, am Ball zu bleiben.