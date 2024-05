„Bunkerhalter“ in Bonn vor Gericht Der eigene Keller war zu klein für die vielen Drogen

Sein eigener Kellerraum reichte zwischenzeitlich nicht mehr aus, um alle Drogen zu lagern: Vor der 10. Großen Strafkammer am Bonner Landgericht ist ein 42-jähriger sogenannter „Bunkerhalter“ wegen Drogenhandels beziehungsweise Beihilfe dazu sowie wegen Drogenbesitzes in nicht geringer Menge zu einer Gefängnisstrafe von fünfeinhalb Jahren verurteilt worden. Außerdem ordnete die Kammer an, dass der Mann eine Entziehung absolvieren muss. Für die Dauer der Maßnahme wird der Verurteilte in einer entsprechenden Einrichtung untergebracht.