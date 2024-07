Mutmaßliche IS-Terrorzelle Terrorverdächtiger aus Bornheim steht in Düsseldorf vor Gericht

In Deutschland angekommen sollen sie eine Terrorzelle des IS gegründet und Geld für die Organisation gesammelt haben. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hatte Anklage gegen die 21 bis 47 Jahre alten Verdächtigen erhoben. Fünf von ihnen sind Tadschiken, einer Kirgise und einer Turkmene. Die sieben Männer waren vor einem Jahr an verschiedenen Orten in Nordrhein-Westfalen festgenommen worden und sitzen seither in Untersuchungshaft. Zuletzt wohnten sie in Ennepetal, Gelsenkirchen, Warendorf, Gladbeck, Düsseldorf und Bornheim.