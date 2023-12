Straße gesperrt Zwei Autos touchieren sich auf der L192 bei Bornheim

Gegen 19 Uhr am Freitagabend sind zwei Autos auf der L192 bei Bornheim miteinander kollidiert. Wie die Polizei dem GA vor Ort mitteilte waren die beiden Pkw in entgegengesetzter Richtung unterwegs. „Warum sich die Fahrzeuge berührt haben, ist noch nicht geklärt“, so Stefanie Berger von der Polizei Bonn-Duisdorf.