Parkplatz in Bornheim : Unbekannte brechen in Corona-Teststation ein

Bornheim Noch unbekannte Täter sind auf einem Parkplatz in Bornheim in einen Container eingebrochen, der als Corona-Teststation genutzt wird. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Aus einer Corona-Teststation in Bornheim haben noch unbekannte Einbrecher ein Smartphone und einen Drucker gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, sind die Täter zwischen Mittwochabend 19 Uhr und Donnerstagmorgen 8 Uhr in den Bürocontainer auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße Am Hellenkreuz eingebrochen.