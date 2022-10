Polizei ermittelt : Täter brechen mit Auto in das Suti-Center in Bornheim ein

Täter brechen mit Auto in das Suti-Center in Bornheim ein

Bornheim Noch unbekannte Männer sind Dienstagnacht in das Suti-Center in Bornheim eingebrochen und haben einen Eingangsbereich mit einem Auto erheblich beschädigt. Die Polizei fahndet nach den Tätern und bittet um Hinweise.

Mit einem Auto sind noch unbekannte Einbrecher in der Nacht zu Mittwoch gegen 2.30 Uhr in das Suti-Center in Bornheim-Roisdorf gefahren, haben großen Schaden verursacht und Dutzende Smartphones aus einem Elektronikmarkt gestohlen. Die Täter sind auf der Flucht.