Zahlreiche Vorfälle Diebe wollten Firmenfahrzeuge am helllichten Tag aufbrechen

Vor Ort erfuhr die Polizei am Mittwoch von weiteren Taten. Es meldete sich ein Baumarktkunde, dessen Firmenwagen seit 17.40 Uhr offenbar auf dieselbe Weise angegangen worden war. Am späteren Abend wurden der Polizei zwei weitere Vorfälle von der Koblenzer Straße in Troisdorf gemeldet. In allen drei Fällen konnten die Tatverdächtigen keine Beute machen.