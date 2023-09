Polizei ermittelt Einbrecher stehlen Geld aus Bornheimer Schwimmbad

Nach einem Einbruch in das Bornheimer Hallen- und Freizeitbad sucht die Polizei nach Zeugen. Die Tat ereignete sich zwischen Montagabend, 10. September, 20 Uhr, und Dienstagmorgen, 11. September, 6 Uhr. Wie die Polizei mitteilt, haben die Einbrecher gewaltsam eine Tür aufgehebelt und gelangten so in das Schwimmbad.