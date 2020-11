Kampagne „Check erst deine Heimat“ : Bornheim erhält einen stadtweiten Gutschein

#CheckerstdeineHeimat: Mit dieser Aktion will der Gewerbeverein den Einzelhandel in Bornheim stärken. Foto: Gewerbeverein Bornheim

Bornheim Mit einem lädenübergreifendem System will Bornheim lokale Unternehmen unterstützen. Kunden können dann mit einem Gutschein bei allen angemeldeten Geschäften einkaufen.

Gutscheine können Kunden nachdem Start entweder in diesen Geschäften als Karte kaufen, online zum Selbst-Ausdrucken oder in einer App. Einlösen können sie den Gutschein ebenfalls vor Ort oder online, wenn die Geschäfte über einen entsprechenden Shop verfügen. Möglich macht das der Dienstleister atalanda, welcher bereits in anderen Städten ein Gutscheinsystem anbietet.

Die Stadt unterstütze die Aktion und wolle damit „Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistung in Bornheim fördern, den lokalen Wirtschaftskreislauf stärken und die Kaufkraft in Bornheim binden“, so die Sprecherin. „Damit der Gutschein attraktiv ist, sollten möglichst viele Geschäfte, Gastronomen und Dienstleister in Bornheim mitmachen.“ Gewerbeverein und Verwaltung versuchten aktuell daher, noch weitere Geschäfte für die Teilnahme zu gewinnen.