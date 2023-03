Schwimmbad Bornheim : Bornheim erhöht Preise für Schwimmen und Saunieren

Hier ist nur Trockenschwimmen möglich: Lars Kaiser (l.) und Maik Warnke im kleinen Becken, aus dem für die Wartungsarbeiten das Wasser abgelassen wurde. Foto: Stefan Knopp

Bornheim Schwimmer und Saubafreunde müssen in Bornheim bald mehr zahlen. Die Stadt sieht keine andere Möglichkeit.



Schwimmen und Saunieren im Bornheimer HallenFreizeitBad an der Rilkestraße werden teurer. Die neuen Tarife gelten ab dem 1. April 2023. Das hat der Verwaltungsrat des Stadtbetriebs Bornheim (SBB) beschlossen. Die Entscheidung fiel einstimmig und ohne große Diskussion. Damit folgte die Politik der Argumentation des Badbetreibers.

Klar waren Verwaltung und Fraktionen, dass die Eintrittspreise aufgrund der stark gestiegenen Energiekosten im Gas- und Stromsektor nicht mehr zu halten seien. Allein die Kosten beim Strom seien laut Badbetreiber von 0,05 Euro pro Kilowattstunde auf 0,39 Euro pro Kilowattstunde gestiegen, was bei einem durchschnittlichen Verbrauch von einer Million Kilowattstunden im Jahr eine Mehrbelastung von rund 340.000 Euro bedeute.

Keine Monats- und Jahreskarten mehr

Die Preissteigerung gelte auch für den Bereich der Wärmemengen, die durch Bioethanol befeuert werden. Dort werde mit einer Ve rteuerung von 25 Prozent gerechnet. „Wir wollen das Defizit des Bades nicht ins Unermessliche steigern“, stellte Wilfried Hanft (SPD) fest.

Künftig gestrichen werden die Monats- Saison- und Jahreskarten, sind doch laut Stadtbetrieb Aufwand und Kosten für die Beibehaltung zu hoch. Begründung: Bei unerwarteten Betriebsschließungen oder Teilen davon wie zum Beispiel in den vergangenen Monaten von Rutsche und Sprungturm führten die Rückforderungen zu zusätzlicher Arbeit in der Finanzbuchhaltung. Außerdem müsste eine Jahreskarte bei einer fairen Preisgestaltung um die 1000 Euro kosten, was beim Zustand des Bades nicht vertretbar sei.

Sparen können Schwimmer weiterhin mit dem Kauf der Geldwertkarten. Gab es bisher bei Vielschwimmern Rabatte auf Einzeltarife von zehn, zwölf, 15 und 20 Prozent wird nun eine zusätzliche XXL-Karte eingeführt. Für 500 Euro wird dann eine Rabattierung pro Schwimmbadbesuch von 25 Prozent möglich. Ansonsten werden nur zeitliche begrenzte Einzeltickets oder Tageskarten verkauft.

Saunabesuch wird viel teurer

Während die Preise im Schwimmbadbereich eher moderat steigen, wird der Saunabesuch um einiges teurer. Die Preise im Einzelnen: Erwachsene zahlen fürs Frühschwimmen statt der bisherigen drei Euro nun 3,50 Euro, der Tagestarif für zwei Stunden beträgt 5,20 Euro (früher: 4,50 Euro), die Tagekarte 6,90 Euro (statt sechs Euro).

Auch Kinder und Jugendliche zahlen mehr. Der Eintritt fürs Frühschwimmen beträgt 0,40 Euro mehr und damit 2,40 Euro, für zwei Stunden müssen 3,50 Euro (bisher: 3 Euro) ausgegeben werden, die Tageskarte steigt um 0,60 Euro auf 4,60 Euro. Bei Familien ab drei Personen mit einem Kind über drei Jahren schlägt die Erhöhung ebenfalls zu Buche. Dann liegt der Preis für Erwachsene für zwei Stunden bei 3,90 Euro, für Jugendliche bei 2,80 Euro.

Teurer wird die Saunalandschaft. Bei einem vierstündigen Besuch zahlen die Gäste in der Woche 10,50 Euro, am Wochenende noch 1,20 Euro mehr als Aufpreis. Die Tageskarte beläuft sich in der Woche auf 13,80 Euro, am Wochenende ist sie noch einmal um 2,30 Euro teurer. Die bisherigen Monats- und Jahreskarten werden wie beim Schwimmbad nicht mehr angeboten. Auch die Schulen und Vereine müssen mehr bezahlen. Jede Wassereinheit kostet dann 76,50 Euro (67,50 Euro).