20-Millionen-Euro-Projekt : Bornheim eröffnet Erweiterungsbau der Europaschule

Bornheim Der Erweiterungsbau der Europaschule in Bornheim ist ein Schmuckstück geworden. Darin waren sich Schulleitung, Bürgermeister und Schüler bei der offiziellen Eröffnung einig.

Eben noch hatte Phil-Robin Weber den Swing-Klassiker „Puttin‘ on the Ritz“ mit Unterstützung der Big Band der Europaschule gesungen. Kurz nach der offiziellen Eröffnung des Erweiterungsbaus der Bornheimer Europaschule samt Sporthalle am Dienstag sparte der angehende Abiturient dann nicht mit Lob: „Als Schüler fühlt man sich sehr wertgeschätzt, wenn eine Stadt so viel in die Bildung investiert.“